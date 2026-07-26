ПВО уничтожила 16 беспилотников над Калужской областью
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Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников над территорией Калужской области за прошедший вечер и ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, дроны были сбиты в районах Бабынинского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов.
На местах работают оперативные службы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что над территорией Рязанской области был уничтожен один беспилотный летательный аппарат ВСУ. После инцидента никто не пострадал и повреждений не зафиксировано.
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