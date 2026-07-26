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26 июля, 04:17

ПВО уничтожила 16 беспилотников над Калужской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antrakt2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antrakt2

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников над территорией Калужской области за прошедший вечер и ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дроны были сбиты в районах Бабынинского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов.

На местах работают оперативные службы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

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Ранее сообщалось, что над территорией Рязанской области был уничтожен один беспилотный летательный аппарат ВСУ. После инцидента никто не пострадал и повреждений не зафиксировано.

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Артём Гапоненко
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