На Китай надвигается «Хунся»: Власти эвакуировали более 700 тысяч человек

Тайфун «Хунся» (международное название «Ноул») обрушился на южное побережье Китая, вызвав масштабную эвакуацию населения. Власти провинции Гуандун приняли решение вывести из зон риска более 715 тысяч человек, чтобы предотвратить человеческие жертвы и разрушения.

Тайфун «Хунся» обрушился на юг Китая. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wtifwtif

«Сильные ветры и проливные дожди затронули города Гонконг, Хуэйчжоу и Шаньвэй, что привело к массовой отмене авиарейсов», – сообщили местные СМИ.

По данным Nanfang Daily, скорость ветра в отдельных районах достигала 45 м/с (162 км/ч). В 16 городах провинции введён режим повышенной готовности, а эвакуация ведётся поэтапно: из Хуэйчжоу вывезли 205 тысяч человек, из Шаньвэя – более 190 тысяч.

Местные власти отметили, что тайфун постепенно ослабевает по мере продвижения вглубь материка, однако усилия спасателей и служб экстренной помощи остаются критически важными для обеспечения безопасности населения.

Ранее Life.ru писал, что землетрясение в Венесуэле унесло жизни более 5,5 тысячи человек. В результате стихийного бедствия пострадали десятки тысяч жителей, около 18 тысяч остались без жилья. Временные пункты размещения сейчас обеспечивают кровом и поддержкой более 23 тысяч человек, спасатели продолжают поисково-спасательные операции.