Пока одни искали солнце, Аян собирал ливни: Названо самое «мокрое» место России

Самым дождливым местом России летом 2026 года стало село Аян в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные о количестве осадков.

Карта самых мокрых регионов РФ. Фото © Telegram / SHOT

С начала лета в населённом пункте на берегу Охотского моря выпало 466 мм осадков. Этот показатель оказался почти в 2 раза выше, чем во многих крупных городах страны.

Второе место в рейтинге занял Екатеринбург, где за сезон зафиксировали 360 мм дождя. Третью строчку занял Туринск в Свердловской области с результатом 340 мм.

В список самых «мокрых» городов и районов также вошли Златоуст в Челябинской области — 339 мм, посёлок Посьет в Приморском крае — 330 мм, Софийский прииск в Забайкальском крае — 303 мм, Тюмень — 250 мм, Калининград — 249 мм, Пермь — 223 мм и Нерчинский Завод в Забайкальском крае — 221 мм.

По данным SHOT, большое количество осадков на Дальнем Востоке связано с тайфуном «Бави», который принёс сильные ливни в Хабаровский и Приморский края. В некоторых районах за несколько дней выпала месячная норма дождя.

Сильные циклоны также регулярно проходили через Пермский край, Челябинскую и Тюменскую области. В результате в отдельных регионах фиксировали подтопления улиц, домов и повреждения дорог.

Одни из самых серьёзных последствий непогоды произошли в Дагестане. Там реки вышли из берегов, затопили населённые пункты, повредили дороги и мосты, однако объём осадков в регионе оказался значительно ниже, чем у лидеров рейтинга.

Эксперты предупредили, что разрушительные наводнения в России в ближайшие десятилетия могут стать регулярным явлением. Сильнее всего изменения могут затронуть Урал, Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ. Специалисты связывают рост числа паводков с глобальным потеплением. По словам доктора технических наук РУДН Владимира Тетельмина, из-за повышения температуры увеличивается испарение влаги с поверхности океана, что приводит к более сильным ливням.