Камбэк по-цзюшному: Тим забрал победу в Сиднее после череды неудач

Австралийский боксёр Тим Цзю одержал победу над бывшим чемпионом мира Эрролом Спенсом. Судьи единогласно отдали предпочтение сыну Константина Цзю по итогам 12 раундов.

Изначально спортсмены должны были уложиться в лимит 71,6 кг, однако перед боем его увеличили до 72,5 кг после того, как Спенс не смог сделать нужный вес и обратился к организаторам с соответствующей просьбой. Все 12 раундов прошли до финального гонга, после чего победителя определили судьи. Их решение оказалось в пользу Тимофея Цзю. Теперь в активе 31-летнего боксёра 28 побед, 18 из которых были добыты нокаутом, при трёх поражениях. Эта победа стала для него четвёртой в семи последних поединках.

Последние годы складывались для Цзю непросто. В июле 2025 года он уступил американцу Себастьяну Фундоре техническим нокаутом в реванше и не сумел завоевать чемпионский пояс WBC. Титул WBO австралиец получил ещё в сентябре 2023 года без боя после того, как Джермелл Чарло лишился пояса из-за отказа проводить обязательную защиту. В октябре того же года Цзю впервые защитил звание, победив Брайана Мендосу решением судей, однако затем проиграл Фундоре и расстался с титулом.

Позже, в октябре 2024 года, боксёр потерпел ещё одно болезненное поражение, уступив россиянину Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за пояс IBF. После неудачного реванша с Фундорой Цзю вернулся в Австралию, где последовательно одержал победы над американцем Энтони Веласкесом и албанцем Денисом Нурьи по очкам.

Ранее Тим Цзю завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 72,6 килограмма. Поединок состоялся в австралийском Вуллонгонге. В 10-раундовом бою сын Константина Цзю оказался сильнее албанца Дениса Нурьи. Победу австралийцу российского происхождения судьи присудили единогласным решением.