Тим Цзю победил албанца и завоевал титул интернационального чемпиона WBO

Сын знаменитого боксёра Константина Цзю — Тим Цзю, стал интернациональным чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 72,6 килограмма. Поединок прошёл в австралийском Вуллонгонге.

31-летний спортсмен оказался сильнее албанца Дениса Нурьи в 10-раундовом противостоянии. Судьи единогласно отдали победу австралийцу российского происхождения.

Теперь в активе Тима 27 побед, где 18 из них — нокаутом, и 3 поражения. Этот бой стал для него третьим выигранным в шести последних поединках.

История его выступлений в последние годы складывалась непросто. В июне 2024 года он проиграл реванш американскому боксеру Себастьяну Фундоре техническим нокаутом и не смог забрать пояс WBC. До этого Цзю владел титулом чемпиона мира WBO (он получил его без боя после того, как прежний обладатель отказался от защиты), защитил его победой над Брайаном Мендосой, а затем уступил его тому же Фундоре по решению судей. А в октябре прошлого года Тим проиграл техническим нокаутом россиянину Бахраму Муртазалиеву в бою за пояс IBF.

Что касается его соперника, 32-летний албанец Денис Нурья потерпел первое поражение в карьере (ранее у него было 20 побед, 8 нокаутом). Он впервые выступал за пределами Европы.

Тим Цзю родился в Австралии через два года после того, как его родители переехали туда в 1992-м. На профессиональном ринге он дебютировал в декабре 2016 года. За свою карьеру он собрал множество поясов: чемпиона Австралии и Азии по версии IBF, континентальной Азии по версии WBC, Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, а также временный титул чемпиона Океании по версии WBA и другие.

