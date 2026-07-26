Квартиру Варум в Майами за $750 тысяч дважды грозились продать из-за долгов

Анжелика Варум дважды рисковала лишиться квартиры в Майами из-за долгов перед товариществом собственников жилья. По данным SHOT, управляющая компания накладывала на недвижимость певицы ограничения, которые могли закончиться принудительной продажей.

Апартаменты площадью 122 квадратных метра находятся в комплексе Aventi at Aventura, построенном в 2001 году. Артистка приобрела их в январе 2021-го за $345 тысяч, сейчас похожие объекты оцениваются примерно в $750 тысяч.

Ежегодный налог обходится владелице в $5,8 тысячи, ещё около $700 она должна перечислять ТСЖ каждый месяц. В июле 2024 года из-за просрочки на жильё наложили залоговый статус Lien, запрещающий свободно распоряжаться объектом.

Через полгода Варум закрыла задолженность, выплатив $5,3 тысячи вместе со штрафами и пенями. Ограничение сняли в январе 2025-го, однако уже осенью ситуация повторилась: сумма неоплаченных взносов достигла $6 тысяч.

На этот раз певица рассчиталась за три месяца — в январе 2026 года. В противном случае ТСЖ могло обратиться в суд и потребовать выставить апартаменты на аукцион.

Ранее Life.ru рассказывал, что Анжелика Варум тайно приобрела во Флориде коттедж за $550 тысяч в июне 2022 года. Дом площадью 139 квадратных метров расположен недалеко от центра Майами и оформлен на созданную певицей компанию Novarum, чтобы юридически отделить недвижимость от её личных активов.