Квартиру Варум в Майами за $750 тысяч дважды грозились продать из-за долгов
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Анжелика Варум дважды рисковала лишиться квартиры в Майами из-за долгов перед товариществом собственников жилья. По данным SHOT, управляющая компания накладывала на недвижимость певицы ограничения, которые могли закончиться принудительной продажей.
Апартаменты площадью 122 квадратных метра находятся в комплексе Aventi at Aventura, построенном в 2001 году. Артистка приобрела их в январе 2021-го за $345 тысяч, сейчас похожие объекты оцениваются примерно в $750 тысяч.
Ежегодный налог обходится владелице в $5,8 тысячи, ещё около $700 она должна перечислять ТСЖ каждый месяц. В июле 2024 года из-за просрочки на жильё наложили залоговый статус Lien, запрещающий свободно распоряжаться объектом.
Через полгода Варум закрыла задолженность, выплатив $5,3 тысячи вместе со штрафами и пенями. Ограничение сняли в январе 2025-го, однако уже осенью ситуация повторилась: сумма неоплаченных взносов достигла $6 тысяч.
На этот раз певица рассчиталась за три месяца — в январе 2026 года. В противном случае ТСЖ могло обратиться в суд и потребовать выставить апартаменты на аукцион.
Ранее Life.ru рассказывал, что Анжелика Варум тайно приобрела во Флориде коттедж за $550 тысяч в июне 2022 года. Дом площадью 139 квадратных метров расположен недалеко от центра Майами и оформлен на созданную певицей компанию Novarum, чтобы юридически отделить недвижимость от её личных активов.
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