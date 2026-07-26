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26 июля, 07:32

«Никто тебя не знает»: Владимир Пресняков раскрыл секрет идеального отпуска

Пресняков объяснил, почему уже десять лет ездит с семьёй отдыхать в Испанию

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / presnyakovvladimir

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / presnyakovvladimir

Владимир Пресняков рассказал, почему уже около десяти лет выбирает Испанию для летнего отдыха с супругой Натальей Подольской и детьми. Подробностями он поделился в беседе с сайтом МК.ru.

Главным преимуществом направления музыкант назвал атмосферу спокойствия и отсутствие лишнего внимания. В небольших населённых пунктах, куда приезжает семья, артист чувствует себя свободным от публичной жизни.

Исполнитель подчеркнул, что на Иберийском полуострове ему удаётся восстанавливать не только физические, но и эмоциональные силы. Именно поэтому с выбором локации домочадцы определились уже давно и менять традиции не планируют.

Наталья Подольская также делилась подробностями семейных поездок. Певица признавалась, что всегда берёт с собой в дорогу книги.

По словам артистки, почитать ей удаётся исключительно во время отпуска. Только тогда появляется свободное время и возможность полностью погрузиться в любимое занятие.

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Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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