Пресняков признался, что раньше выпивал до девяти бутылок коньяка в день, а когда бросил – потерял друзей

Певец Владимир Пресняков рассказал, что после отказа от алкоголя лишился части друзей. По словам артиста, решение изменить образ жизни далось непросто, но стало необходимым.

«Мне просто стало стыдно за то, что мои дети увидят в будущем какую-то там съёмку, и это быстро прекратилось всё», — отметил артист в шоу «Вопрос ребром».

Пресняков признался, что в молодости мог выпивать до девяти бутылок коньяка в день. Со временем это привело к серьёзной зависимости. Исполнитель отметил, что раньше алкоголь помогал ему справляться с внутренней энергией, но ситуация вышла из-под контроля.

После отказа от спиртного круг общения заметно сократился. Многие из прежних знакомых перестали поддерживать связь. Сейчас рядом с ним остались лишь несколько близких людей, среди которых Леонид Агутин и Игорь Николаев.

Кстати, в прошлом году Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская широко отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы. Вечеринка собрала около 130 гостей, среди которых были такие звёзды, как Григорий Лепс, Лариса Долина, Игорь Крутой и Дмитрий Песков. Александр Ревва исполнил свои хиты, а за музыкальное сопровождение отвечал Дмитрий Маликов. Торжество обошлось в 7 млн рублей.