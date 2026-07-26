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26 июля, 07:57

«Союз МС-28» с экипажем из трёх человек отстыковался от МКС

«Союз МС-28». Обложка © Telegram / «Роскосмос»

«Союз МС-28». Обложка © Telegram / «Роскосмос»

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» отделился от российского модуля «Рассвет» на Международной космической станции. Трансляцию процесса вела госкорпорация «Роскосмос».

На борту спускаемого аппарата находятся трое членов экипажа. Это космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также их американский коллега Кристофер Уильямс.

Сейчас корабль перешёл в режим автономного полёта. Около 12:32 по московскому времени двигательная установка включится на торможение, после чего аппарат начнёт схождение с орбиты.

Приземление возвращаемой капсулы запланировано в расчётной точке. Ожидается, что посадка произойдёт примерно в 13:26 мск.

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Вчера Life.ru сообщал, что верхняя ступень Starship компании SpaceX завершила миссию контролируемым спуском, мягко коснувшись поверхности Индийского океана в 2:57 по Москве. Тринадцатый тестовый полёт продлился чуть больше часа, за это время ракета вывела на суборбитальную траекторию 20 спутников Starlink V3. В открытом космосе специалисты повторно запустили один из двигателей Raptor, а также протестировали новые алгоритмы мониторинга теплозащитного экрана.

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Юрий Лысенко
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