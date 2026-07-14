РФ и США договорились продолжить совместную работу на МКС до 2030 года

«Роскосмос» и NASA по итогам переговоров с участием главы американского космического агентства Джареда Айзекмана достигли трёх ключевых договорённостей о дальнейшем сотрудничестве в космосе. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Мы действительно с нашими командами провели раунд переговоров с Джаредом Айзекманом и договорились о трёх вещах. Первое — это продолжение совместной работы на МКС до 2030 года», — сказал Баканов.

РФ и США продлили жизнь МКС до 2030 года и договорились о координации спутников. Видео © Life.ru

Вторым итогом переговоров стала договорённость об обмене технической информацией по национальным орбитальным станциям, которые Россия и США планируют эксплуатировать после завершения работы Международной космической станции. По словам Баканова, это позволит сохранить возможность сотрудничества и после окончания программы МКС.

Третьим направлением станет более тесная координация между российской и американской спутниковыми группировками. Как пояснил глава «Роскосмоса», на орбите работают сотни российских и тысячи американских космических аппаратов, поэтому сторонам необходимо активнее взаимодействовать для предотвращения опасных сближений и возможных столкновений спутников.