Отрезали себе путь к деньгам: Закрытие границ с Россией стало катастрофой для Финляндии

Закрытие границы с Россией негативно сказалось на Финляндии и её экономике. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен. По его мнению, причины такого решения являются лишь предлогами.

«Закрытие границы стало катастрофой для граждан Финляндии и её экономики. Все причины, по которым это сделано, — лишь отговорки и провокация», — сказал он.

Также политик заявил, что решение было принято под влиянием западных стран. Кроме того, Туртиайнен отметил, что россияне, которые сейчас посещают Финляндию, могут быть разочарованы текущей ситуацией в стране.

Ранее стало известно, что Россия уведомила Финляндию о временной приостановке движения через ряд железнодорожных пунктов пропуска на общей границе. Ограничения могут затронуть несколько приграничных направлений и транспортных узлов.