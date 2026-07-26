Восемь автомобилей столкнулись на 76-м километре МКАД, половина полос перекрыта

Сразу восемь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД, недалеко от развязки с Ленинградским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Причины массовой аварии устанавливаются. Данные о возможных пострадавших пока уточняются. На месте работают оперативные службы Москвы. Из шести полос для проезда доступны только три. Водителям рекомендуют заранее учитывать ограничения и по возможности выбирать альтернативный маршрут.

Ранее три человека, включая одного несовершеннолетнего, погибли при столкновении двух автомобилей в Каменском районе Алтайского края. Ещё троих пострадавших, среди которых ребёнок и оба водителя, доставили в больницу.