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Регион
26 июля, 08:36

Восемь автомобилей столкнулись на 76-м километре МКАД, половина полос перекрыта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vilai12 seehalath

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vilai12 seehalath

Сразу восемь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД, недалеко от развязки с Ленинградским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Причины массовой аварии устанавливаются. Данные о возможных пострадавших пока уточняются. На месте работают оперативные службы Москвы. Из шести полос для проезда доступны только три. Водителям рекомендуют заранее учитывать ограничения и по возможности выбирать альтернативный маршрут.

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Владимир Озеров
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