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26 июля, 10:16

Горловка снова под ударом: Атака дрона ВСУ оставила семь мирных жителей ранеными

Семь жителей Горловки пострадали при атаке беспилотника ВСУ

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Атака беспилотника привела к ранениям семи жителей Горловки в Никитовском районе города. О произошедшем сообщил глава муниципалитета Иван Приходько в своём Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены 7 мирных жителей», — написал он.

FPV-дрон ВСУ убил мирного жителя в Грайворонском округе Белгородской области
FPV-дрон ВСУ убил мирного жителя в Грайворонском округе Белгородской области

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Белгородская область подверглась серии атак. В результате ударов погиб один мирный житель, ещё 12 человек получили ранения. Всего было зафиксировано 89 эпизодов воздействия со стороны ВСУ. Средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы уничтожили или подавили 143 беспилотника.

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Милена Скрипальщикова
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