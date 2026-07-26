Горловка снова под ударом: Атака дрона ВСУ оставила семь мирных жителей ранеными
Семь жителей Горловки пострадали при атаке беспилотника ВСУ
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Атака беспилотника привела к ранениям семи жителей Горловки в Никитовском районе города. О произошедшем сообщил глава муниципалитета Иван Приходько в своём Telegram-канале.
«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены 7 мирных жителей», — написал он.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Белгородская область подверглась серии атак. В результате ударов погиб один мирный житель, ещё 12 человек получили ранения. Всего было зафиксировано 89 эпизодов воздействия со стороны ВСУ. Средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы уничтожили или подавили 143 беспилотника.
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