Горловка снова под ударом: Атака дрона ВСУ оставила семь мирных жителей ранеными

Атака беспилотника привела к ранениям семи жителей Горловки в Никитовском районе города. О произошедшем сообщил глава муниципалитета Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Белгородская область подверглась серии атак. В результате ударов погиб один мирный житель, ещё 12 человек получили ранения. Всего было зафиксировано 89 эпизодов воздействия со стороны ВСУ. Средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы уничтожили или подавили 143 беспилотника.