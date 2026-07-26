Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-28» вернулся на Землю из космоса

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» успешно приземлился в Казахстане, доставив на Землю двух российских космонавтов и американского астронавта. Он сел в окрестностях города Жезказган, сообщили в «Роскосмосе».

Корабль «Союз МС-28» с космонавтами и астронавтом совершил посадку в Казахстане. Видео © Telegram / Роскосмос

На борту находились Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс. Экипаж провёл на Международной космической станции восемь месяцев — с ноября 2025 года. За время экспедиции они выполнили научную программу и несколько выходов в открытый космос.

Состояние космонавтов и астронавта после посадки удовлетворительное. Специалисты наземных служб уже начали эвакуацию экипажа из спускаемого аппарата.

Ранее верхняя ступень Starship компании SpaceX завершила миссию контролируемым спуском, мягко коснувшись поверхности Индийского океана. Тринадцатый испытательный запуск занял немногим более часа. За это время ракета доставила на суборбитальную орбиту 20 спутников Starlink V3. В ходе миссии специалисты вновь активировали двигатель Raptor в условиях космоса и испытали обновлённые алгоритмы контроля теплозащиты.