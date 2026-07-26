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Регион
26 июля, 18:11

Аракчи в разговоре с Лавровым заявил о необходимости пресекать авантюры Киева

Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / Hadi Mizban

Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / Hadi Mizban

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым обозначил позицию Тегерана относительно действий украинской стороны. Дипломат призвал к решительному пресечению провокаций со стороны киевского режима.

В ходе переговоров иранский министр выразил признательность астраханским властям за содействие экипажу судна, которое подверглось атаке. Благодарность прозвучала в контексте обсуждения инцидента в Каспийском регионе.

«Арагчи поблагодарил астраханские власти за оказание экипажу атакованного судна помощи и подчеркнул необходимость пресекать подобные авантюры киевского режима», — говорится в сообщении.

Внешнеполитические ведомства двух стран продолжили координацию позиций по вопросам региональной безопасности. Представители Тегерана и Москвы подтвердили настрой на дальнейшее взаимодействие в рамках двусторонней повестки.

МИД Ирана обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море
МИД Ирана обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море не останется без ответа, обвинив Владимира Зеленского в атаке по указке Израиля с целью втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и ясно дал понять, что действия киевского режима получат возмездие, аналогичное заявление было сделано и главе Еврокомиссии Кае Каллас.

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Анастасия Никонорова
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