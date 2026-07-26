Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 20:38

Кирсан Илюмжинов не будет баллотироваться на пост главы FIDE

Кирсан Илюмжинов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Кирсан Илюмжинов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российский шахматный функционер Кирсан Илюмжинов не примет участия в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее Илюмжинов заявлял о намерении баллотироваться на пост главы FIDE, однако его имя не вошло в окончательный список кандидатов. На выборах, которые пройдут в сентябре в Самарканде, за должность президента федерации поборются Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер из Германии, а также представитель Казахстана Тимур Турлов. Действующий глава FIDE Аркадий Дворкович ранее также отказался участвовать в выборах.

Дворкович приостановил исполнение своих обязанностей на посту президента FIDE
Дворкович приостановил исполнение своих обязанностей на посту президента FIDE

Кирсан Илюмжинов возглавлял FIDE с 1995 по 2018 год. В 2015 году он попал под санкции США, после чего постепенно передал свои полномочия руководству федерации, а в 2018 году организацию возглавил Аркадий Дворкович.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • FIDE (ФИДЕ — Международная шахматная федерация)
  • Кирсан Илюмжинов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar