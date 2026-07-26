Путин: Запад выпустил джинна из бутылки, нарушив Устав ООН

Западные страны выпустили джинна из бутылки, приняв решения, которые прямо противоречат Уставу ООН. Так охарактеризовал ситуацию в мире после развала СССР президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота.

Глава государства напомнил, что Устав ООН представляет собой основу международных правил. Эти нормы создавали конкретные государства. Однако после распада Советского Союза ситуация изменилась. Одна из стран-основательниц международной системы перестала существовать. Так называемые «победители» в холодной войне, включая США и весь коллективный Запад, захотели внести коррективы. Они задались вопросом, почему Россия, утратившая часть потенциала, должна обладать такими же правами, как страна-победительница во Второй мировой войне, пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что западные страны сразу перешли к практическим действиям. Он привёл в пример события в Югославии.

«Сейчас не буду давать оценок, это сложный процесс. Но разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее… Были ведь приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Организации Объединённых Наций. Нет, они просто выпустили джинна из бутылки», — сказал президент.