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26 июля, 22:03

В Турции на кладбище застрелили представителя правящей партии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosLV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosLV

В турецкой провинции Батман произошло вооружённое нападение, в результате которого погибли представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек и двое его родственников.

По данным газеты Cumhuriyet, неизвестные открыли огонь по Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру на территории городского кладбища в районе Гюнейкент. Все трое скончались на месте происшествия.

После нападения полиция оцепила территорию и начала расследование. Правоохранители изучают записи камер наблюдения и пытаются установить личности преступников. Официальная версия мотива убийства пока не озвучена.

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Ранее сообщалось, что мэр мексиканского города Темоак Валентин Лавин погиб в результате вооружённого нападения в здании муниципалитета. Тело чиновника обнаружили в административном здании города.

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Артём Гапоненко
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