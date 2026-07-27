В Турции на кладбище застрелили представителя правящей партии

В турецкой провинции Батман произошло вооружённое нападение, в результате которого погибли представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек и двое его родственников.

По данным газеты Cumhuriyet, неизвестные открыли огонь по Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру на территории городского кладбища в районе Гюнейкент. Все трое скончались на месте происшествия.

После нападения полиция оцепила территорию и начала расследование. Правоохранители изучают записи камер наблюдения и пытаются установить личности преступников. Официальная версия мотива убийства пока не озвучена.

Ранее сообщалось, что мэр мексиканского города Темоак Валентин Лавин погиб в результате вооружённого нападения в здании муниципалитета. Тело чиновника обнаружили в административном здании города.