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23 июля, 07:50

Пережил первое покушение, но не спасся: Мэра мексиканского города убили в ратуше

Мэра мексиканского города Темоак застрелили в здании муниципалитета

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valentin Lavin Romero

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valentin Lavin Romero

Мэр мексиканского города Темоак Валентин Лавин погиб в результате вооружённого нападения в здании муниципалитета. Правоохранители начали расследование и поиск подозреваемых. Об этом сообщило издание CBS News.

Тело чиновника обнаружили в административном здании города. На место прибыли сотрудники полиции и судебные эксперты, которые начали работу по установлению обстоятельств произошедшего. Лавин ранее уже становился целью злоумышленников. В январе на него совершили вооружённое нападение, однако тогда ему удалось выжить. Мэр был связан с партией президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Причины расправы и возможные мотивы нападавших пока не раскрываются.

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Милена Скрипальщикова
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