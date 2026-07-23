Пережил первое покушение, но не спасся: Мэра мексиканского города убили в ратуше
Мэра мексиканского города Темоак застрелили в здании муниципалитета
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Valentin Lavin Romero
Мэр мексиканского города Темоак Валентин Лавин погиб в результате вооружённого нападения в здании муниципалитета. Правоохранители начали расследование и поиск подозреваемых. Об этом сообщило издание CBS News.
Тело чиновника обнаружили в административном здании города. На место прибыли сотрудники полиции и судебные эксперты, которые начали работу по установлению обстоятельств произошедшего. Лавин ранее уже становился целью злоумышленников. В январе на него совершили вооружённое нападение, однако тогда ему удалось выжить. Мэр был связан с партией президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Причины расправы и возможные мотивы нападавших пока не раскрываются.
Ранее в бразильском штате Баия обнаружили тела победительницы конкурса красоты Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и её спутника Винисиуса Соузы де Карвалью. Правоохранители изучают версию, согласно которой перед убийством пару могли похитить. Погибших нашли утром 18 июля на обочине дороги недалеко от города Порту-Сегуру.
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