Пережил первое покушение, но не спасся: Мэра мексиканского города убили в ратуше

Мэр мексиканского города Темоак Валентин Лавин погиб в результате вооружённого нападения в здании муниципалитета. Правоохранители начали расследование и поиск подозреваемых. Об этом сообщило издание CBS News.

Тело чиновника обнаружили в административном здании города. На место прибыли сотрудники полиции и судебные эксперты, которые начали работу по установлению обстоятельств произошедшего. Лавин ранее уже становился целью злоумышленников. В январе на него совершили вооружённое нападение, однако тогда ему удалось выжить. Мэр был связан с партией президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Причины расправы и возможные мотивы нападавших пока не раскрываются.

Ранее в бразильском штате Баия обнаружили тела победительницы конкурса красоты Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и её спутника Винисиуса Соузы де Карвалью. Правоохранители изучают версию, согласно которой перед убийством пару могли похитить. Погибших нашли утром 18 июля на обочине дороги недалеко от города Порту-Сегуру.