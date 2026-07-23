Не дождалась подарка и сорвалась: В Индии женщина расправилась с мужем из-за сари

В индийском городе Тане женщина стала фигуранткой дела об убийстве супруга после ссоры из-за невыполненного обещания купить ей сари. Изначально она пыталась представить произошедшее как несчастный случай. Об этом сообщило издание NDTV.

Инцидент произошёл 19 июля в штате Махараштра. По данным полиции, конфликт между супругами начался после того, как 35-летний мужчина вернулся домой без подарка, который ранее пообещал приобрести для жены. Во время ссоры 30-летняя женщина, как считают следователи, напала на супруга. Сначала она несколько раз ударила его тяжёлой крышкой от скороварки, а затем задушила.

После случившегося подозреваемая попыталась убедить правоохранителей, что смерть мужчины была случайной. На первоначальном этапе произошедшее действительно оформили как несчастный случай. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали другую картину. Полученные данные не подтвердили версию женщины, после чего расследование переквалифицировали в уголовное дело.

Правоохранители задержали подозреваемую. Суд избрал ей меру пресечения и постановил оставить под арестом до 29 июля.

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