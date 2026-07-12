Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу-изменщику пенис

Жительница Москвы откусила мужу половой орган, после чего врачам удалось пришить его обратно. Причиной нападения стала ревность из-за переписки супруга с другой женщиной.

Инцидент произошёл дома после совместного ужина. Мужчина потерял сознание от болевого шока, а скорую помощь вызвала сама нападавшая. О случившемся рассказал уролог Артур Вальвачев в соцсетях.

Пострадавшего госпитализировали, повреждённый орган поместили в физраствор и затем восстановили хирургическим путём. Женщину арестовали, а позднее приговорили к пяти годам колонии-поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На допросе москвичка призналась, что заранее затачивала зубы напильником. Лечащий врач Артур Вальвачев рассказал, что спустя год естественная эрекция у пациента не восстановилась, поэтому ему требуется дорогостоящее фаллопротезирование.

Ранее в Петропавловске-Камчатском 49-летняя женщина застала своего гражданского мужа в постели с подругой, сняла их на видео и отправила компромат мужу любовницы. Та пошла в суд, который в итоге приговорил ревнивицу к двум годам условно и штрафу 36 тысяч рублей за распространение порно.