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12 июля, 10:36

Москвичка заточила зубы напильником и откусила мужу-изменщику пенис

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жительница Москвы откусила мужу половой орган, после чего врачам удалось пришить его обратно. Причиной нападения стала ревность из-за переписки супруга с другой женщиной.

Инцидент произошёл дома после совместного ужина. Мужчина потерял сознание от болевого шока, а скорую помощь вызвала сама нападавшая. О случившемся рассказал уролог Артур Вальвачев в соцсетях.

Пострадавшего госпитализировали, повреждённый орган поместили в физраствор и затем восстановили хирургическим путём. Женщину арестовали, а позднее приговорили к пяти годам колонии-поселения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На допросе москвичка призналась, что заранее затачивала зубы напильником. Лечащий врач Артур Вальвачев рассказал, что спустя год естественная эрекция у пациента не восстановилась, поэтому ему требуется дорогостоящее фаллопротезирование.

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Александра Мышляева
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