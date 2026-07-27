В выигравшей конкурс смешных названий пермской деревне сократилось число чуваков

В известной деревне Чуваки в Пермском крае зафиксировали сокращение мужского населения. Сейчас, по данным Telegram-канала Mash, на каждые 100 женщин в населённом пункте приходится около 80 мужчин.

Деревня получила широкую известность после победы в конкурсе на самое смешное название. Табличка с названием населённого пункта стала популярным местом для фотографий у туристов и пользователей соцсетей.

При этом местная жизнь держится в основном на активных женщинах. Жительницы деревни занимаются благоустройством, участвуют в проектах и организуют мероприятия, а одна из местных предпринимательниц планирует открыть клуб для жителей, где можно будет проводить время всей семьей. Тем временем число мужчин в деревне продолжает сокращаться.

Ранее сообщалось, что деревня Большие Пупцы в Тверской области, попавшая в топ самых смешных названий населённых пунктов России, официально перестала существовать. А в ещё одной деревне из перечня Новый Опель в Псковской области. остался жить лишь один человек.