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27 июля, 01:20

В выигравшей конкурс смешных названий пермской деревне сократилось число чуваков

В пермской деревне Чуваки сильно сократилось мужское население

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

В известной деревне Чуваки в Пермском крае зафиксировали сокращение мужского населения. Сейчас, по данным Telegram-канала Mash, на каждые 100 женщин в населённом пункте приходится около 80 мужчин.

Деревня получила широкую известность после победы в конкурсе на самое смешное название. Табличка с названием населённого пункта стала популярным местом для фотографий у туристов и пользователей соцсетей.

При этом местная жизнь держится в основном на активных женщинах. Жительницы деревни занимаются благоустройством, участвуют в проектах и организуют мероприятия, а одна из местных предпринимательниц планирует открыть клуб для жителей, где можно будет проводить время всей семьей. Тем временем число мужчин в деревне продолжает сокращаться.

Во французской деревне наняли на работу ослиц для обработки земли
Во французской деревне наняли на работу ослиц для обработки земли

Ранее сообщалось, что деревня Большие Пупцы в Тверской области, попавшая в топ самых смешных названий населённых пунктов России, официально перестала существовать. А в ещё одной деревне из перечня Новый Опель в Псковской области. остался жить лишь один человек.

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Артём Гапоненко
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