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9 июня, 05:08

Во французской деревне наняли на работу ослиц для обработки земли

Обложка © Freepik / zinkevych

Обложка © Freepik / zinkevych

Деревня Ализе в Нормандии приняла на работу двух пятилетних ослиц — Лизетт и Линотт. Животных привезли из Бретани и сейчас проводят адаптацию, сообщает Le Parisien. Руководитель технических служб Патрик Робер говорит, что ослицы привыкают к шуму и движению в селе, и в июле начнут работать.

Муниципалитет планирует использовать животных для обработки земли на новой ферме, применяя тягловую силу чтобы не уплотнять почву. Ослицы также будут перевозить оборудование, помогать в транспортировке грузов, участвовать в местных праздниках и возить детей в школу на повозке.

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Лия Мурадьян
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