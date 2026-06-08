Корги королевы Елизаветы II исчезли из публичного поля: Где сейчас Мьюик и Сэнди?

После смерти королевы Елизаветы II её любимые корги Муик и Сэнди перешли к принцу Эндрю и его бывшей супруге Саре Фергюсон. С тех пор, после скандалов с связями Эндрю и Эпштейна, пара практически исчезла из публичного поля, а вместе с ними пропали и знаменитые питомцы. Выяснить их судьбу попыталось издание USA Today.

Последний раз официальные фотографии корги были опубликованы в сентябре 2025 года: животные позировали с флагом Великобритании в честь третьей годовщины смерти королевы. С тех пор их судьба остаётся загадкой.

Местные жители английской деревни Вулфертон, где теперь живёт Эндрю, рассказали, что видели королевских собак во время прогулок в лесу, но за ними ухаживает скорее помощник, чем сам принц.

Корги были не просто питомцами, а частью образа королевы: они сопровождали её на отдыхе и официальных мероприятиях, став символом династии и любимцами публики. Эксперты подчёркивают, что сейчас Муик и Сэнди остаются связью с королевой, но их владельцы стараются держать животных вдали от посторонних глаз, что создаёт атмосферу тайны вокруг судьбы знаменитых корги.

Ранее СМИ сообщали, что принц Гарри потратил значительную часть наследства, оставленного ему принцессой Дианой и королевой-матерью Елизаветой II. С момента разрыва с британской королевской семьёй в 2020 году герцог Сассекский лишился прежней финансовой поддержки и теперь вынужден полагаться в основном на собственные заработки. У принца было около 10 миллионов долларов, унаследованных от Дианы, а также он имел доступ к трастовому фонду, созданному королевой-матерью для внуков. В 2024 году Гарри мог получить из этого фонда от 7 до 8 миллионов фунтов стерлингов.