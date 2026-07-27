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27 июля, 05:06

«И вам советую»: Путин раскрыл, как всегда быть в строю

Путин назвал экономию сил главным секретом отличной физической формы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Способы поддержания отличной физической формы и быстрого восстановления сил назвал президент России Владимир Путин. Глава государства поделился этими рекомендациями во время общения с военными моряками в Санкт-Петербурге.

Военнослужащие ВМФ спросили лидера страны о методах сохранения бодрости. Президент дал чёткий ответ.

«Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое»,ответил Путин.

Ещё одним способом поддержания тонуса глава государства назвал спорт и регулярную физическую активность. Эти занятия помогают держать организм в хорошем состоянии. Быстрому восстановлению способствуют и другие факторы. По формуле президента, сюда входят смена видов деятельности, занятия любимым делом, прослушивание музыки и качественный сон.

«Нужно следить за режимом дня, нужно высыпаться. И вам советую тоже», — добавил российский лидер.

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Лия Мурадьян
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