«И вам советую»: Путин раскрыл, как всегда быть в строю

Способы поддержания отличной физической формы и быстрого восстановления сил назвал президент России Владимир Путин. Глава государства поделился этими рекомендациями во время общения с военными моряками в Санкт-Петербурге.

Военнослужащие ВМФ спросили лидера страны о методах сохранения бодрости. Президент дал чёткий ответ.

«Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», — ответил Путин.

Ещё одним способом поддержания тонуса глава государства назвал спорт и регулярную физическую активность. Эти занятия помогают держать организм в хорошем состоянии. Быстрому восстановлению способствуют и другие факторы. По формуле президента, сюда входят смена видов деятельности, занятия любимым делом, прослушивание музыки и качественный сон.

«Нужно следить за режимом дня, нужно высыпаться. И вам советую тоже», — добавил российский лидер.