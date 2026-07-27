Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 03:09

Ярославскую область атакуют украинские дроны, перекрыт выезд на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников. В целях безопасности власти временно перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, ограничения действуют на участке от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Жителей просят отказаться от поездок в этом направлении или заранее выбирать объездные маршруты.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — написал Евраев.

Глава региона добавил, что профильные службы продолжают работу по обеспечению безопасности. Информация о последствиях атаки уточняется.

Два человека погибли и пятеро ранены при ночной атаке на Ростов-на-Дону
Два человека погибли и пятеро ранены при ночной атаке на Ростов-на-Дону

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar