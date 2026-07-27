«Европейская мечта» дала трещину: Беженка из Латвии рассказала, куда исчезает вся зарплата

Переехавшая из Латвии Елизавета заявила, что средней зарплаты в странах Европы сегодня хватает только на самые необходимые расходы. По её словам, значительная часть доходов уходит на продукты и оплату коммунальных услуг. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Из-за пандемии ковида, а потом санкций против России жизнь в Европе стала очень дорогой. Даже если человеку повезло и он зарабатывает ту самую среднюю зарплату от 550 евро в месяц, то он должен тратить все деньги на овощи, молочные продукты, газ, электричество и отопление», — сказала она.

Кроме высокой стоимости жизни, уроженка Латвии обратила внимание на сложности с трудоустройством в странах Евросоюза. Несмотря на право работать на территории ЕС, на практике, по её словам, соискатели сталкиваются с большим количеством бюрократических процедур.

Елизавета объяснила, что из-за наплыва мигрантов многие европейские государства стали жёстче подходить к найму сотрудников. В результате нередко предлагаются вакансии с тяжёлыми условиями труда и невысокой оплатой.

Она также выразила мнение, что дорогие продукты и товары в Европе уже не всегда соответствуют своей стоимости. В качестве примера собеседница привела немецкую обувь, качество которой, по её оценке, снизилось после переноса производств в другие страны, тогда как цены остались высокими.

Ранее стало известно, что в Польше впервые большинство жителей выступило против приёма украинских беженцев. 52% респондентов считают, что стране не следует принимать людей, покинувших Украину из-за боевых действий. Для сравнения, в 2022 году такую инициативу поддерживали 94% участников исследования.