«Убирайтесь на Украину!»: В Польше разгорелся скандал из-за наезда на девочек-беженок в автобусе

В польском городе Бельске-Бялой местный житель начал оскорблять двух украинских девочек, которые заговорили на родном языке. Одна из пострадавших успела записать видео на телефон, а позже её родители обратились в полицию. Детали истории публикуют СМИ Незалежной.

Конфликт произошёл в автобусе. Услышав «мову», поляк повернулся к девочкам и потребовал покинуть транспорт и «убраться на свою Украину». Школьницы отказались, после чего на них посыпалась отборная брань, в которой «курва» оказалась самым «приличным» словом. Никто из поляков на защиту девочек не встал. Позже в полиции заверили, что нарушитель наказан.

«Злоумышленник, напавший на девочку в автобусе в Бельске-Бялой, был задержан польской полицией. Любая форма агрессии встретит решительную реакцию государства. Пусть это станет предупреждением для каждого хейтера — вы не останетесь безнаказанными», — заявил журналистам министр внутренних дел страны Марцин Кервинский.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста, проживающие в его стране, должны вернуться на родину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Особенно важно, по его мнению, отправить на фронт украинцев «на дорогих автомобилях», скрывающихся от призыва в Варшаве.