Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении пенсионерки сыном в Москве
Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении пенсионерки сыном в Москве
Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения женщины в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере «Макс».
Сотрудники Росгвардии задержали москвича, избившего пожилую мать в подъезде. Видео © Росгвардия
Ранее СМИ сообщили, что 51-летний мужчина избил свою 79-летнюю мать в подъезде жилого дома в районе Строгино. Пострадавшую госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего. В ведомстве отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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