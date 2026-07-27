Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 07:15

Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении пенсионерки сыном в Москве

Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении пенсионерки сыном в Москве

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения женщины в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере «Макс».

Сотрудники Росгвардии задержали москвича, избившего пожилую мать в подъезде. Видео © Росгвардия

Ранее СМИ сообщили, что 51-летний мужчина избил свою 79-летнюю мать в подъезде жилого дома в районе Строгино. Пострадавшую госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего. В ведомстве отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Башкир избил многодетного отца-инвалида и его дочь с аутизмом из-за тропинки
Башкир избил многодетного отца-инвалида и его дочь с аутизмом из-за тропинки

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar