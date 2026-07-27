Подобрала икону на дороге — и жизнь покатилась под откос: Мистическая история россиянки

Жительница Сызрани рассказала о череде тяжёлых событий, которая, по её мнению, началась после находки повреждённой иконы на перекрёстке. Священник объяснил, почему найденный образ не может быть причиной несчастий. Об этом она сообщила КТВ-ЛУЧ.

По словам жительницы Сызрани, всё началось утром, когда она увидела возле дома на перекрёстке лежащую в грязи икону. Образ был сильно повреждён: стекло разбито, лик испорчен, а оклад оказался сломан. Женщина призналась, что сначала хотела пройти мимо, поскольку считала, что подбирать вещи с перекрёстков не стоит. Однако из-за религиозных убеждений она решила забрать находку и передала её в храм.

После этого, как рассказала сызранка, в её жизни начался сложный период. Сначала она столкнулась с серьёзным заболеванием, а позже потеряла мать. Женщина заявила, что связывает произошедшие события именно с найденной иконой. По её словам, после передачи образа в церковь неприятности стали складываться одна за другой.

При этом представители Русской православной церкви не считают повреждённые или найденные иконы источником несчастий. Настоятель храма Феодоровской иконы Божьей Матери игумен Марк отметил, что вернуть такой образ в церковь является правильным поступком. Священник подчеркнул, что найденная икона не может принести человеку вред, а испытания в жизни следует воспринимать как часть духовного пути. По его словам, вера, молитва и нательный крест являются для верующих источниками поддержки и защиты.

Ранее рассказывалось об истории Казанской иконы Божией Матери — одной из наиболее почитаемых святынь Русской православной церкви. Её явление верующие связывают с чудесными обстоятельствами, произошедшими после крупного пожара в Казани. События относятся к 1579 году. После возгорания девятилетней Матроне Онучиной, как считается, трижды во сне явилась Богородица и указала место, где находился скрытый под пепелищем образ.