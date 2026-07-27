Ветер-курьер не сработал: Россияне попытались перекинуть 6500 пачек сигарет в Литву на метеозондах

Калининградские таможенники остановили попытку незаконного перемещения крупной партии сигарет через границу с помощью метеорологических шаров. О деталях ночной операции рассказали в пресс-службе ФТС.

Калининградские таможенники пресекли попытку контрабандистов отправить сигареты в Литву. Видео © ФТС России

Злоумышленники собирались переправить в Литву 6,5 тысячи пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок. Двое россиян приехали в лес у самой границы глубокой ночью, чтобы реализовать свой замысел.

Они учли прогноз погоды, направление ветра и атмосферное давление. Товар был сложен в картонные коробки, которые оснастили GPS-датчиками для отслеживания места приземления.

По замыслу фигурантов, ветер должен был бесплатно доставить нелегальный груз за кордон. Однако тщательную подготовку прервали сотрудники таможни, обнаружившие мужчин и приготовленные к запуску шары.

В микроавтобусе, на котором передвигались дельцы, находились газовые баллоны для заправки аэростатов. При осмотре коробок оперативники изъяли 3,5 тысячи пачек.

Еще три тысячи пачек табачной продукции были найдены в сарае у дома одного из задержанных. Общая стоимость товаров, по оценке экспертов, достигает почти 1 млн рублей.

Подельники признались, что в случае удачи планировали поставить нелегальный канал на поток. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное перемещение стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.