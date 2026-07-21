Туристка из Дубая чуть не села в тюрьму из-за цацок Tiffany, Cartier и Chanel на 36 млн

В Шереметьево таможня поймала российскую пассажирку, которая прилетела из Дубая с «золотым арсеналом» на 36 млн рублей. Женщина решила пройти по «зелёному» коридору VIP-зала и попасть домой налегке, но выборочный контроль быстро выдал её секрет, рассказали Life.ru в пресс-службе ФТС.

В её багаже и ручной клади нашли 14 украшений, 19 пар серёжек, 4 пары обуви и 6 аксессуаров от люксовых брендов: Cartier, Bulgari, Piaget, Chopard, Van Cleef & Arpels, GRAFF, Tiffany&Co, Boucheron, Chaumet, Chanel и Dior. Пассажирка уверяла, что всё это — её личное имущество, а о таможенных правилах слышала лишь краем уха.

Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

Экспертиза подтвердила, что изделия настоящие: золото 750 пробы, платина 950 пробы, с бриллиантами, сапфирами и бериллами. По факту уклонения от уплаты таможенных платежей на особо крупную сумму возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ. Санкция — до пяти лет тюрьмы или штраф до 500 тысяч рублей.

Но пассажирка не растерялась: признала вину, внесла 9 млн рублей таможенных платежей и ещё более 18 млн рублей в федеральный бюджет в качестве двойного возмещения ущерба. В итоге дело закрыли.

А ранее в Махачкале таможня остановила 38-летнего пассажира, который решил «провезти» за границу 177 миллионов рублей наличными. Деньги были аккуратно спрятаны в двух чемоданах — видно, что человек планировал поездку с богатым багажом, но без декларации. Мужчина собирался отправиться рейсом в Бишкек и утверждал, что получил крупную сумму после сделки с недвижимостью.