Два чемодана — 177 миллионов: В Дагестане пассажиру устроили «денежный контроль» перед вылетом

Таможенники в аэропорту Махачкалы остановили пассажира, который пытался вывезти за границу крупную сумму наличных. В его багаже обнаружили 177 миллионов рублей. Об этом Life.ru сообщили в ФТС РФ.

Сотрудники таможни нашли крупную сумму наличных у 38-летнего россиянина, который собирался отправиться рейсом в Бишкек. Деньги были спрятаны в двух чемоданах. Общий объём наличных составил 177 миллионов рублей. Пассажир заявил, что получил средства после сделки с недвижимостью.

В качестве подтверждения он предъявил предварительный договор купли-продажи и расходные кассовые документы. Однако представленные бумаги не соответствовали требованиям российского законодательства. В связи с этим вывоз валюты за границу был запрещён. Сейчас решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях в отношении владельца денежных средств.

Ранее в аэропорту Шереметьево таможенники остановили пассажирку с незадекларированными драгоценностями на сумму свыше 12 миллионов рублей. Женщина прилетела из Пекина, а украшения обнаружили во время выборочной проверки в «зелёном» коридоре.