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16 июля, 10:57

Иностранец попытался вывезти из России в Китай редкие монеты Японской империи

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Обложка © Предоставлено Life.ru

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Обложка © Предоставлено Life.ru

Попытка вывезти из России четыре монеты времён Японской империи обернулась для иностранного туриста административными делами. Культурные ценности обнаружили сотрудники Уссурийской таможни во время проверки на границе с Китаем. Об этом Life.ru сообщили в ФТС РФ.

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Фото © Предоставлено Life.ru

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Фото © Предоставлено Life.ru

Через пункт пропуска Пограничный 20-летний иностранец направлялся в Китай в составе туристической группы, следовавшей на автобусе. Во время досмотра багажа инспекторы нашли в его чемодане четыре монеты номиналом один сен.

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Фото © Предоставлено Life.ru

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Фото © Предоставлено Life.ru

Они были отчеканены в годы правления императора Мэйдзи — в 1874, 1877, 1881 и 1887 годах. По словам туриста, он купил их в одном из музеев Владивостока в качестве сувениров и не знал, что для вывоза подобных предметов действуют особые правила.

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Фото © Предоставлено Life.ru

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Фото © Предоставлено Life.ru

Проведённая экспертиза подтвердила, что найденные монеты были изготовлены более 100 лет назад и относятся к культурным ценностям. Всю коллекцию изъяли. В отношении иностранца возбудили два административных дела — о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений на вывоз. Санкции по этим статьям предусматривают штраф и конфискацию обнаруженных предметов.

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Ранее сотрудники таможни пресекли ещё одну попытку незаконного вывоза ценностей через границу. В аэропорту Махачкалы у пассажира, собиравшегося вылететь в Бишкек, обнаружили 177 миллионов рублей наличными. Деньги нашли в двух чемоданах. Мужчина объяснил, что получил их после сделки с недвижимостью, и предъявил предварительный договор купли-продажи вместе с кассовыми документами.

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Милена Скрипальщикова
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