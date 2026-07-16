Иностранец попытался вывезти из России в Китай редкие монеты Японской империи

Попытка вывезти из России четыре монеты времён Японской империи обернулась для иностранного туриста административными делами. Культурные ценности обнаружили сотрудники Уссурийской таможни во время проверки на границе с Китаем. Об этом Life.ru сообщили в ФТС РФ.

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Фото © Предоставлено Life.ru

Через пункт пропуска Пограничный 20-летний иностранец направлялся в Китай в составе туристической группы, следовавшей на автобусе. Во время досмотра багажа инспекторы нашли в его чемодане четыре монеты номиналом один сен.

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Фото © Предоставлено Life.ru

Они были отчеканены в годы правления императора Мэйдзи — в 1874, 1877, 1881 и 1887 годах. По словам туриста, он купил их в одном из музеев Владивостока в качестве сувениров и не знал, что для вывоза подобных предметов действуют особые правила.

На границе с Китаем у иностранца изъяли монеты Японской империи XIX века. Фото © Предоставлено Life.ru

Проведённая экспертиза подтвердила, что найденные монеты были изготовлены более 100 лет назад и относятся к культурным ценностям. Всю коллекцию изъяли. В отношении иностранца возбудили два административных дела — о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений на вывоз. Санкции по этим статьям предусматривают штраф и конфискацию обнаруженных предметов.

Ранее сотрудники таможни пресекли ещё одну попытку незаконного вывоза ценностей через границу. В аэропорту Махачкалы у пассажира, собиравшегося вылететь в Бишкек, обнаружили 177 миллионов рублей наличными. Деньги нашли в двух чемоданах. Мужчина объяснил, что получил их после сделки с недвижимостью, и предъявил предварительный договор купли-продажи вместе с кассовыми документами.