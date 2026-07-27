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Регион
27 июля, 07:58

Губернатор уточнил число пострадавших при атаке дронов на Ростов-на -Дону

При атаке дронов на Ростов-на -Дону пострадало 8 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону пострадало 8 человек, состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«2 человека получили помощь медиков на месте, 6 человек госпитализированы. Состояние одного мужчины – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное», — сообщил он.

Слюсарь сообщил о пожарах и разрушениях после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону
Слюсарь сообщил о пожарах и разрушениях после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону

Напомним, в результате атаки 27 июля был повреждён многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Погибло два мирных жителя. Среди пострадавших есть подросток.

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Александра Вишнякова
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