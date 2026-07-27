Губернатор уточнил число пострадавших при атаке дронов на Ростов-на -Дону

В результате падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону пострадало 8 человек, состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«2 человека получили помощь медиков на месте, 6 человек госпитализированы. Состояние одного мужчины – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное», — сообщил он.

Напомним, в результате атаки 27 июля был повреждён многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Погибло два мирных жителя. Среди пострадавших есть подросток.