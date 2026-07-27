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Регион
27 июля, 08:04

ПВО отразила атаку ещё шести дронов ВСУ на подлёте к Москве

Собянин: Силы ПВО 27 июля сбили ещё шесть дронов, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников, летевших на Москвы. Об этом утром 27 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Отражена атака ещё шести БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 11:00.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Собянин: Более 1,4 тыс. БПЛА летели в сторону Московского региона с 18 июля
Собянин: Более 1,4 тыс. БПЛА летели в сторону Московского региона с 18 июля

В РФ неоднократно подчёркивали, что атаки дронов на гражданскую инфраструктуру являются ничем иным, как откровенной провокацией. Это фирменный почерк Киева, стремящегося любой ценой замаскировать неудачи на передовой. Российские силы противовоздушной обороны эффективно нейтрализуют данные угрозы, в то время как в зоне специальной военной операции наносятся хирургически точные удары по цехам сборки и пунктам базирования вражеских БПЛА.

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Никита Никонов
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