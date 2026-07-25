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Регион
25 июля, 13:19

Собянин: Более 1,4 тыс. БПЛА летели в сторону Московского региона с 18 июля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Свыше 1,4 тыс. дронов ВСУ засекли во время полёта в сторону Московского региона за неделю — в период с 08:30 18 июля по 08:30 25 июля. 143 беспилотника были нейтрализованы войсками ПВО на подлёте к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период с 08:30 18 июля по 08:30 25 июля в сторону Московского региона летел 1 401 БПЛА. 143 нейтрализованы силами ПВО на подлёте к Москве», — проинформировал мэр Москвы в «Максе».

Силы ПВО уничтожили ещё пять БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили ещё пять БПЛА, летевших на Москву

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об уничтожении 250 БПЛА, летевших на столицу. Подавляющее большинство «птичек» сбили на дальних подступах к Москве.

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Андрей Бражников
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