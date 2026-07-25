Собянин: Более 1,4 тыс. БПЛА летели в сторону Московского региона с 18 июля

Свыше 1,4 тыс. дронов ВСУ засекли во время полёта в сторону Московского региона за неделю — в период с 08:30 18 июля по 08:30 25 июля. 143 беспилотника были нейтрализованы войсками ПВО на подлёте к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период с 08:30 18 июля по 08:30 25 июля в сторону Московского региона летел 1 401 БПЛА. 143 нейтрализованы силами ПВО на подлёте к Москве», — проинформировал мэр Москвы в «Максе».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об уничтожении 250 БПЛА, летевших на столицу. Подавляющее большинство «птичек» сбили на дальних подступах к Москве.