Судивший финал ЧМ-2026 словенец Славко Винчич завершил карьеру

Футбольный арбитр Славко Винчич завершил профессиональную карьеру после того, как отработал на финале ЧМ-2026 . Об этом сообщила пресс-служба Футбольного союза Словении.

19 июля 46-летний рефери обслуживал встречу между сборными Испании и Аргентины. В дополнительное время сильнее оказались испанцы, победившие со счетом 1:0. В концовке основного времени матча случилось удаление. Судья показал вторую жёлтую карточку аргентинцу Энцо Фернандесу, и тот покинул поле. Позднее, уже в экстра-тайме, был отменён гол испанцев. После подсказки видеоассистентов взятие ворот не засчитали из-за фола Микеля Мерино на Николасе Отаменди.

Всего на турнире специалист отработал на четырёх играх. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала его лучшим арбитром соревнований.

Винчич обладал статусом рефери ФИФА с 2010 года. За плечами у него работа на двух чемпионатах Европы — в 2020 и 2024 годах, а также на ЧМ-2022 в Катаре.

Помимо этого, бригада словенца обслуживала ключевые еврокубковые финалы. В 2022 году она работала на решающей игре Лиги Европы, где «Айнтрахт» одолел «Рейнджерс» в серии пенальти. А в 2024-м Винчич судил финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» переиграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.