Сенегал оспорит лишение титула чемпиона Африки в Спортивном арбитраже

Сенегальская федерация футбола (FSF) пытается вернуть титул победителя Кубка африканских наций, которого команду лишила Африканская конфедерация футбола (CAF). Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил рассмотрение апелляции на 8 октября. Информация появилась на официальном сайте инстанции.

Судьи примут стороны в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. Слушания пройдут в закрытом режиме.

«На данном этапе CAS не в состоянии сообщить, когда вынесет окончательное решение, однако это не произойдёт в день слушания», — отметили в пресс-службе.

Конфликт начался в финальном матче КАН 18 января. Тогда сенегальцы обыграли сборную Марокко в дополнительное время со счётом 1:0. Однако позднее их лишили титула за то, что сенегальские футболисты в знак протеста против решения рефери назначить пенальти в пользу Марокко в дополнительное время временно покинула поле. Впоследствии Апелляционный комитет CAF присудил Сенегалу техническое поражение 0:3.

В CAF сочли, что действия команды нарушили статью 82 регламента турнира, а в соответствии со статьёй 84 приняли решение о техническом поражении. После этого Федерация футбола Сенегала подала апелляцию в CAS. Правительство страны также потребовало провести проверку деятельности CAF.