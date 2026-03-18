Марокко признали победителем Кубка Африки из-за отмены результатов

Сборная Марокко признана победителем Кубка африканских наций 2025 года после пересмотра итогов финального матча с Сенегалом. Соответствующее решение принял апелляционный совет Африканской конфедерации футбола (CAF).

Основанием для разбирательства стал инцидент в конце встречи 18 января. В дополнительное время при счёте 0:0 судья назначил пенальти в пользу Марокко. Футболисты Сенегала покинули поле. После паузы удар с пенальти был отражён вратарём, а затем Пап Гейе забил гол, который изначально принёс Сенегалу победу.

Апелляционный совет отменил прежнее решение дисциплинарного органа и удовлетворил жалобу марокканской федерации. Действия сенегальской команды признаны нарушением регламента. В итоге Сенегалу засчитано техническое поражение, а результат финала установлен как 3:0 в пользу Марокко.

Дисциплинарные меры пересмотрены: Исмаэль Сайбари дисквалифицирован на два матча, один из которых условный, штраф отменён. Штраф для марокканской федерации за инцидент с помощниками на поле снижен до 50 тысяч долларов. Санкции за вмешательство в систему видеопросмотра оставлены без изменений — 100 тысяч долларов.

Напомним, сборная Марокко 15 января вышла в финал Кубка африканских наций, победив команду Нигерии в серии послематчевых пенальти. Эта победа позволила марокканцам впервые с 2004 года пробиться в решающий матч континентального первенства. В тот раз они уступили в финале сборной Туниса. Основное и дополнительное время полуфинального матча завершилось без голов, в серии 11-метровых точнее оказались марокканцы — 4:2.