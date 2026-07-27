Рак добрался до костей: Лечение от тяжёлого недуга сильно подкосило Джо Байдена

Бывший президент США Джо Байден столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем после ухода из Белого дома. По данным The Washington Post, 83-летний политик проходит лечение от метастатического рака и заметно ослаб.

После завершения президентского срока Байден практически исчез из публичного пространства и проводит большую часть времени в кругу семьи, друзей и ближайших помощников. Лечение продолжается и оказывает положительный эффект, однако его последствия серьёзно сказались на физическом состоянии бывшего главы государства.

Супруга бывшего президента Джилл Байден проинформировала представителей СМИ о прогрессировании онкологического заболевания у Джо Байдена: метастазы распространились на костную ткань. По прогнозам, болезнь примет хронический характер до конца жизни экс-президента.

Значительная часть последних месяцев была посвящена борьбе с заболеванием, а оставшееся время политик уделяет семье и попыткам сформировать своё историческое наследие. На фоне проблем со здоровьем Байден отличается от многих бывших американских президентов ограниченным количеством публичных мероприятий. У него также пока нет крупной благотворительной или политической структуры и не создана президентская библиотека.

«Вероятно, этой осенью будет сложнее скрывать свою слабость, когда Байден начнёт продвижение мемуаров, публикация которых запланирована на 17 ноября, через две недели после промежуточных выборов», — говорится в материале.

Отдельное внимание вызывает предстоящая публикация мемуаров Байдена. Некоторые его бывшие советники опасаются, что ухудшение состояния может вновь усилить споры о возрасте и здоровье политика, которые активно обсуждались во время выборов 2024 года.

Ранее Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес действующего президента США Дональда Трампа во время мероприятия в штате Мэриленд. Бывший глава Белого дома высмеял некоторые инициативы администрации Трампа, назвав их проектами, продиктованными личным тщеславием. Среди них он упомянул идею строительства бального зала на территории Белого дома и возможного возведения триумфальной арки в честь нынешнего президента.