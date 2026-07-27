Русский режим снова включён: Вера Брежнева сменила курс и вернулась к старым хитам за миллионы

Певица Вера Брежнева изменила подход к концертной деятельности и снова рассматривает выступления на русском языке. Артистка перестала ограничивать круг заказчиков и готова выходить на сцену для русскоязычной аудитории. Об этом стало известно Mash.

После попытки построить новый образ под псевдонимом VIRA певица, как утверждает издание, вернулась к прежнему формату работы. Её команда теперь ведёт переговоры на русском языке, а среди предложений снова появились корпоративные мероприятия с русскоязычной программой. Ранее артистка отказывалась от выступлений перед россиянами, делала акцент на украинском языке и связывала своё творчество с новой общественной позицией.

Сейчас основным направлением для корпоративных заказов называют Казахстан. Сообщается, что для таких выступлений Брежнева использует маршрут через Молдавию и Турцию, после чего направляется в Алматы. Стоимость участия певицы в мероприятии, согласно информации издания, составляет около 5,8 млн рублей. При этом организаторам также необходимо учитывать дополнительные расходы по райдеру.

В список требований вошли перелёт бизнес-классом для артистки и директора, VIP-обслуживание в аэропортах, автомобиль Mercedes S-Class, проживание в люксовом номере и суточные выплаты. Кроме того, в требованиях к гримёрке указаны продукты и напитки, среди которых красная рыба, авокадо, орехи и свежие фрукты.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева запустила собственный онлайн-проект с обучающими эфирами на темы саморазвития и личных отношений. В рамках программы участникам предлагают занятия с экспертами в области нейропсихологии, энергопрактик, саморефлексии и астрологии. Стоимость одного такого мероприятия с участием певицы, по данным канала, составляет около 30 тысяч рублей.