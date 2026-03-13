Владимир Путин
Вера Брежнева показала кольцо на безымянном пальце и заинтриговала фанатов

44-летняя певица Вера Брежнева вызвала волну обсуждений в соцсетях после новой публикации в соцсетях. Поклонники заметили на руке артистки кольцо, похожее на помолвочное.

Фанаты заподозрили Веру Брежневу в помолвке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ververa

На опубликованных кадрах Брежнева позирует в ресторане и демонстрирует массивное украшение на безымянном пальце. Пользователи сети сразу обратили внимание на кольцо и начали спрашивать в комментариях, не собирается ли певица снова выйти замуж. Сама артистка пока не прокомментировала предположения о возможной помолвке.

Миллион в месяц и карпы в пруду: Лобода сдаёт роскошный особняк, который никто не хочет покупать
Ранее экс-мужа Веры Брежневой Константина Меладзе заметили в одном из супермаркетов Испании с хрупкой спутницей. Она внимательно изучала продукты, ответственно подходя к выбору вместе с артистом.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ververa

Полина Никифорова
