Вера Брежнева показала кольцо на безымянном пальце и заинтриговала фанатов

44-летняя певица Вера Брежнева вызвала волну обсуждений в соцсетях после новой публикации в соцсетях. Поклонники заметили на руке артистки кольцо, похожее на помолвочное.

Фанаты заподозрили Веру Брежневу в помолвке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ververa

На опубликованных кадрах Брежнева позирует в ресторане и демонстрирует массивное украшение на безымянном пальце. Пользователи сети сразу обратили внимание на кольцо и начали спрашивать в комментариях, не собирается ли певица снова выйти замуж. Сама артистка пока не прокомментировала предположения о возможной помолвке.

Ранее экс-мужа Веры Брежневой Константина Меладзе заметили в одном из супермаркетов Испании с хрупкой спутницей. Она внимательно изучала продукты, ответственно подходя к выбору вместе с артистом.