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27 июля, 09:24

Небольшой уж заполз на склад на северо-западе Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DSlight_photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DSlight_photography

На северо-западе столицы в районе Покровское-Стрешнево персонал склада обнаружил необычного посетителя. Небольшая рептилия заползла в помещение на Чкаловском бульваре. На место оперативно прибыли специалисты, однако выяснилось, что угрозы для людей нет. Никто из сотрудников от укусов не пострадал, сообщает 360.ru.

«Скорая помощь не требуется», — отметил собеседник.

Прибывшие на вызов спасатели идентифицировали пресмыкающееся как обыкновенного ужа — он совершенно безопасен для человека. Рептилию аккуратно поймали и вывезли в ближайшую лесополосу, где выпустили в естественную среду обитания. Инцидент обошёлся без последствий, работа склада не прерывалась.

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Анастасия Никонорова
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