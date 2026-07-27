Небольшой уж заполз на склад на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы в районе Покровское-Стрешнево персонал склада обнаружил необычного посетителя. Небольшая рептилия заползла в помещение на Чкаловском бульваре. На место оперативно прибыли специалисты, однако выяснилось, что угрозы для людей нет. Никто из сотрудников от укусов не пострадал, сообщает 360.ru.

«Скорая помощь не требуется», — отметил собеседник.

Прибывшие на вызов спасатели идентифицировали пресмыкающееся как обыкновенного ужа — он совершенно безопасен для человека. Рептилию аккуратно поймали и вывезли в ближайшую лесополосу, где выпустили в естественную среду обитания. Инцидент обошёлся без последствий, работа склада не прерывалась.

Ранее в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая в результате наводнения из разрушенного серпентария в посёлке Юньбяо сбежали от 800 до 900 змей, в том числе кобры, после того как тайфун прорвал плотину водохранилища и потоки воды смыли ферму. Глава сельского совета У Чжи сообщил, что инцидент произошёл утром 6 июля, и один местный житель уже был укушен змеёй и госпитализирован.