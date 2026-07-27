Оборона ВСУ не выдерживает натиска: Пушилин сообщил об ускорении наступления в ДНР

Российские подразделения увеличивают темпы продвижения в ДНР и продолжают преодолевать эшелонированную оборону ВСУ. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.

«Российские подразделения продолжают свою работу, продолжают взламывать эшелонированную оборону вооруженных формирований Украины, наращивают темп продвижения», — цитируют Пушилина ИС «Вести».

Наиболее заметные успехи, по его словам, зафиксированы на Красноармейско-Добропольском участке фронта. За минувшую неделю российские военнослужащие освободили несколько населённых пунктов на этом направлении, уточнил руководитель региона.

Ранее Life.ru писал, что группировка «Центр» взламывает оборону ВСУ на линии Шевченко — Белицкое на Добропольском направлении. Продвижение к городу может создать угрозу тылам украинского гарнизона в Краматорске.