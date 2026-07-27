Оборона ВСУ не выдерживает натиска: Пушилин сообщил об ускорении наступления в ДНР
Пушилин заявил об ускорении продвижения российских войск в ДНР
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Российские подразделения увеличивают темпы продвижения в ДНР и продолжают преодолевать эшелонированную оборону ВСУ. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.
«Российские подразделения продолжают свою работу, продолжают взламывать эшелонированную оборону вооруженных формирований Украины, наращивают темп продвижения», — цитируют Пушилина ИС «Вести».
Наиболее заметные успехи, по его словам, зафиксированы на Красноармейско-Добропольском участке фронта. За минувшую неделю российские военнослужащие освободили несколько населённых пунктов на этом направлении, уточнил руководитель региона.
Ранее Life.ru писал, что группировка «Центр» взламывает оборону ВСУ на линии Шевченко — Белицкое на Добропольском направлении. Продвижение к городу может создать угрозу тылам украинского гарнизона в Краматорске.
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