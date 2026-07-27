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Регион
27 июля, 09:17

Оборона ВСУ не выдерживает натиска: Пушилин сообщил об ускорении наступления в ДНР

Пушилин заявил об ускорении продвижения российских войск в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские подразделения увеличивают темпы продвижения в ДНР и продолжают преодолевать эшелонированную оборону ВСУ. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.

«Российские подразделения продолжают свою работу, продолжают взламывать эшелонированную оборону вооруженных формирований Украины, наращивают темп продвижения», — цитируют Пушилина ИС «Вести».

Наиболее заметные успехи, по его словам, зафиксированы на Красноармейско-Добропольском участке фронта. За минувшую неделю российские военнослужащие освободили несколько населённых пунктов на этом направлении, уточнил руководитель региона.

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Ранее Life.ru писал, что группировка «Центр» взламывает оборону ВСУ на линии Шевченко — Белицкое на Добропольском направлении. Продвижение к городу может создать угрозу тылам украинского гарнизона в Краматорске.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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