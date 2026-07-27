С осуждённого экс-полицейского хотят взыскать 90 млн рублей в доход государства

Прокуратура Москвы подала иск в суд Краснодара, требуя взыскать с экс-замначальника транспортной полиции МВД по ЮФО Адама Яхутля 90 миллионов рублей. Как сообщает «Коммерсант», надзорный орган квалифицирует эту сумму как незаконно полученный доход, нажитый преступным путём, и настаивает на его изъятии в пользу государства. Ранее Яхутль уже отбыл наказание в виде трёх лет и четырёх месяцев лишения свободы за мошенничество.

Согласно материалам дела, в 2015 году предприниматель обратился к полковнику МВД с просьбой закрыть уголовное дело в отношении экс-зампреда Мособлбанка Дмитрия Васильева, разыскиваемого за хищение 70 млрд рублей. Судебный процесс над Яхутлем затянулся: Пресненский суд дважды (в 2020 и 2021 годах) оправдывал его за отсутствием состава преступления, но прокуратура оба раза добивалась отмены вердикта. В итоге третий приговор оказался обвинительным — полковника приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы. Поскольку этот срок он уже отбыл, находясь в СИЗО, его освободили в зале суда.

Перовский районный суд Москвы ранее повторно приговорил бывшего сотрудника столичной полиции Сергея Веделя к семи годам колонии по делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Гособвинение запрашивало для фигуранта уголовного дела 11 лет.