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24 июля, 06:44

Бывший чиновник из Подмосковья ушёл на СВО после задержания за взятку в 4 млн

Обвиняемый во взятке экс-замглавы округа в Подмосковье Алексей Ионов ушёл на СВО

Обложка © VK / Администрация Дмитровского муниципального округа

Обложка © VK / Администрация Дмитровского муниципального округа

Бывший заместитель главы Дмитровского округа Алексей Ионов, обвиняемый в получении взятки на сумму 4,35 миллиона рублей, отправился в зону СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По материалам дела, экс-чиновник заключил контракт с Министерством обороны России и добился приостановления предварительного следствия. Источник агентства утверждает, что на этой неделе Ионова вывезли из следственного изолятора и направили к месту службы.

Расследование уголовного дела останется приостановленным на время действия контракта.

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Ранее Life.ru рассказывал, что осуждённый на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон» Станислав Ионкин отправился в зону СВО и уже выполняет боевые задачи. Контракт с Минобороны он подал после прибытия в колонию строгого режима.

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Владимир Озеров
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