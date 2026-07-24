Бывший чиновник из Подмосковья ушёл на СВО после задержания за взятку в 4 млн

Бывший заместитель главы Дмитровского округа Алексей Ионов, обвиняемый в получении взятки на сумму 4,35 миллиона рублей, отправился в зону СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По материалам дела, экс-чиновник заключил контракт с Министерством обороны России и добился приостановления предварительного следствия. Источник агентства утверждает, что на этой неделе Ионова вывезли из следственного изолятора и направили к месту службы.

Расследование уголовного дела останется приостановленным на время действия контракта.

Ранее Life.ru рассказывал, что осуждённый на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон» Станислав Ионкин отправился в зону СВО и уже выполняет боевые задачи. Контракт с Минобороны он подал после прибытия в колонию строгого режима.