Бывший чиновник из Подмосковья ушёл на СВО после задержания за взятку в 4 млн
Обвиняемый во взятке экс-замглавы округа в Подмосковье Алексей Ионов ушёл на СВО
Обложка © VK / Администрация Дмитровского муниципального округа
Бывший заместитель главы Дмитровского округа Алексей Ионов, обвиняемый в получении взятки на сумму 4,35 миллиона рублей, отправился в зону СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По материалам дела, экс-чиновник заключил контракт с Министерством обороны России и добился приостановления предварительного следствия. Источник агентства утверждает, что на этой неделе Ионова вывезли из следственного изолятора и направили к месту службы.
Расследование уголовного дела останется приостановленным на время действия контракта.
Ранее Life.ru рассказывал, что осуждённый на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон» Станислав Ионкин отправился в зону СВО и уже выполняет боевые задачи. Контракт с Минобороны он подал после прибытия в колонию строгого режима.
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