Пальмовое масло остаётся в телах после смерти и усложняет кремацию: факты от врача и ритуального эксперта

В последние годы ритуал кремации усложняется из-за пальмового масла, которое остаётся в телах людей даже после смерти. Врач Марият Мухина и ритуальный эксперт Елена Шевченко раскрыли Life.ru шокирующие факты.

По словам основателя центра похоронных услуг «ВОЗНЕСЕНИЕ» Елены Шевченко, ещё несколько лет назад температура сжигания тел в крематориях действительно была ниже, а время процедуры — меньше, и это зависит от ряда факторов.

Варьируется и температура, и — чаще — время сжигания. И это не зависит от веса человека, всем сейчас время и температуру прибавляют. Безусловно, это может быть связано с тем, что в теле много масла. Даже нагар оставаться может. Елена Шевченко Руководитель и основатель Центра Похоронных Услуг «ВОЗНЕСЕНИЕ»

Врач-инфекционист Марият Мухина объяснила, что пальмовое масло содержит триглицериды с доминирующими жирными кислотами: пальмитиновой и олеиновой, температура плавления варьируется от 36- 39°C. Температура тела человека — 36.5–37.5°C. Это значит, что часть пальмового масла действительно может оставаться в организме в полузатвердевшем состоянии.

Пальмовое масло содержит пальмитиновой кислоты— примерно 40–45% состава. При переваривании и всасывании палмитат в печеночных клетках стимулирует синтез билипидов (VLDL) и уменьшает экспрессию рецепторов LDL на поверхности гепатоцитов. В итоге повышается уровень общего холестерина и «плохого» LDL-холестерина, что способствует образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, пальмовое масло подвержено окислительному процессу и через 6 месяцев прогоркает. Также доказана связь употребления пальмового масла с инсулинорезистентностью. Марият Мухина Врач

А ранее сообщалось, что в России после Нового года подорожала кремация. В среднем цена услуги выросла на 20 тысяч рублей. Главная причина — повышение тарифов ЖКХ для бизнеса.