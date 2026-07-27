Алёшенька решил напомнить о себе: Над родиной кыштымского карлика пролетело НЛО

Над родиной знаменитого кыштымского карлика снова заметили нечто необъяснимое. Очевидцы из Челябинской области рассказали, что видели над озером Анбаш загадочный оранжевый объект, который неподвижно висел в небе около десяти минут, а затем растворился в воздухе, пишет SHOT.

Кыштымский гуманоид стал культовой фигурой массовой культуры. В конце мая 1996 года жительница посёлка Каолиновый Тамара Просвирина, страдавшая психическим расстройством, обнаружила некое загадочное существо. Женщина часто слышала голоса, бродила по кладбищам и приносила оттуда разные вещи. В одну из ночей она принесла домой странное создание. По утверждению знакомых, Просвирина либо услышала телепатический призыв, либо очередные голоса в голове, приказавшие ей идти в лес за местной школой. Там, у колодца, она и нашла нечто. Сама же Просвирина на допросе уверяла следователя, что обнаружила его на кладбище, которое регулярно посещала. Существо она назвала Алёшенькой. Официально признать его человеком эксперты так и не смогли.