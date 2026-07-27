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27 июля, 09:28

Алёшенька решил напомнить о себе: Над родиной кыштымского карлика пролетело НЛО

НЛО зависло над родиной кыштымского карлика на 10 минут

Обложка © Telegram / SHOT / ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © Telegram / SHOT / ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Над родиной знаменитого кыштымского карлика снова заметили нечто необъяснимое. Очевидцы из Челябинской области рассказали, что видели над озером Анбаш загадочный оранжевый объект, который неподвижно висел в небе около десяти минут, а затем растворился в воздухе, пишет SHOT.

Над родиной кыштымского карлика пролетело НЛО. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители уверены: это не случайность, ведь Кыштым давно считается точкой притяжения для инопланетных гостей.

«Череп в форме трилистника»: Врач поставил точку в спорах о происхождении кыштымского карлика
«Череп в форме трилистника»: Врач поставил точку в спорах о происхождении кыштымского карлика

Кыштымский гуманоид стал культовой фигурой массовой культуры. В конце мая 1996 года жительница посёлка Каолиновый Тамара Просвирина, страдавшая психическим расстройством, обнаружила некое загадочное существо. Женщина часто слышала голоса, бродила по кладбищам и приносила оттуда разные вещи. В одну из ночей она принесла домой странное создание. По утверждению знакомых, Просвирина либо услышала телепатический призыв, либо очередные голоса в голове, приказавшие ей идти в лес за местной школой. Там, у колодца, она и нашла нечто. Сама же Просвирина на допросе уверяла следователя, что обнаружила его на кладбище, которое регулярно посещала. Существо она назвала Алёшенькой. Официально признать его человеком эксперты так и не смогли.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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