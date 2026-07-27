Киевское «Динамо» пожаловалось в УЕФА из-за флага России на матче с ПАОКом

Киевское «Динамо» направило открытое обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после инцидента на игре Лиги Европы против греческого клуба ПАОК. Текст заявления опубликован пресс-службой команды.

Матч второго квалификационного раунда состоялся 23 июля на нейтральном поле в польском Люблине и завершился поражением украинской команды со счётом 2:3. Во время встречи болельщики вывесили полотно с государственной символикой РФ.

В заявлении клуба говорится о необходимости дать оценку случившемуся. Руководство «Динамо» призвало функционеров проявить принципиальность, сравнимую с реакцией на «проявления расизма и ксенофобии».

Авторы послания назвали появление флага «откровенной провокацией». Действия греческих фанатов в Киеве расценили как выпад в адрес клуба и всей страны.

Ответная игра состоится 30 июля. За греческий коллектив выступает россиянин Фёдор Чалов, пропустивший первую игру из-за восстановления после операции на мениске. Владельцем ПАОКа является бизнесмен Иван Саввиди, имеющий российское и греческое гражданство.